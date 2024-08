US Open, Musetti infinito: che lotta con Kecmanovic! Berrettini eliminato

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Nella notte italiana, sul cemento di Flushing Meadows, sono scesi in campo Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Niente da fare per il tennista romano che, dopo aver battuto lo spagnolo Ramos al debutto, nulla ha potuto di fronte al padrone di casa Taylor Fritz venendo così eliminato dagli US Open, ultimo torneo Slam della stagione. L'americano ha avuto la meglio in 2 ore e 12 minuti con il punteggio di 6-3 7-6 6-1 e nel prossimo turno se la vedrà contro l'argentino Comesana.