Sinner: “So chi mi è amico e chi no”. Poi la risposta perentoria a Kyrgios

Sinner sul caso doping e gli haters

Sull'ultimo difficile periodo e del caso doping rivela: "Tutto questo mi ha aiutato a capire chi è mio amico e chi no, fa tutto parte di un’esperienza di crescita. Non auguro a nessuno questa esperienza, però così realizzi anche che c’è una vita oltre al tennis ed è molto più importante di quello che facciamo noi di solito, cioè colpire palle da tennis e andare in palestra. Alcune persone sono malate. Il tennis ovviamente è importante per me, mi ha fatto vedere chi sono e quanto è importante questo sport, però c’è una vita più importante al di fuori. Io cerco di circondarmi di persone sane, come i miei cari con cui mi sento tutti i giorni o coloro con cui mi sono aperto riguardo questa situazione. Sono persone molto importanti e io credo in questo periodo di essere cresciuto anche come persona". Sui commenti social degli haters replica: "Purtroppo c’è e ci sarà sempre un lato più oscuro dei social e questo è uno di quelli. Ognuno reagisce in maniera diversa: se oggi avessi perso mi sarebbero arrivati determinati messaggi, ma io proprio per questo cerco di stare sui social il meno possibile. Noi cerchiamo sempre di fare del nostro meglio: a volte vinciamo, altre perdiamo. Per me già solo provare a dare il massimo è una vittoria, indipendentemente dal risultato. Ci sarà sempre chi parlerà male di te, ma è anche per questo motivo che c’è la famiglia e ci sono le persone care".