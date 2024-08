L’Alcaraz che non t’aspetti, a nudo in conferenza stampa: “Non sono forte”

NEW YORK (Stati Uniti d'America) - “Non so cosa dire in questo momento . Prima di tutto, penso che abbia giocato alla grande. Ha giocato davvero un buon tennis. Pensavo che mi avrebbe concesso più punti. Più punti gratuiti, insomma. Quindi ero un po’ confuso. Non sapevo come gestirlo, come affrontarlo. Non riuscivo ad aumentare il mio livello . Penso che il mio livello sia rimasto allo stesso punto per tutto l’incontro, e non è stato sufficiente per vincere la partita o per darmi la possibilità di entrare in partita o per cercare di darmi delle opportunità. Non mi sentivo bene a colpire la palla. Credo di aver commesso molti errori . Quando volevo o pensavo di rimontare, era troppo tardi”. Sono le parole di Carlos Alcaraz, eliminato clamorosamente al secondo turno degli Us Open per mano di Botic Van De Zandschulp, numero 74 del ranking Atp, in conferenza stampa al termine del match: “ È stata una lotta contro me stesso durante la partita . Nel tennis stai giocando contro qualcuno che vuole la tua stessa cosa, vincere la partita, e devi essere il più calmo possibile solo per pensare meglio durante la partita e cercare di fare cose buone. Oggi stavo giocando contro l’avversario e stavo giocando contro me stesso, nella mia mente . Insomma, c’erano un sacco di emozioni che non riuscivo a controllare. Ero in vantaggio in alcuni punti. Poi perdo qualche punto, mi abbatto. Era una montagna russa nella mia testa. Non posso essere così se voglio pensare a grandi cose, quindi devo migliorare. Devo imparare. Mentalmente non sono a posto, non sono forte “.

Lo sfogo di Alcaraz

"Non ero sicuro di cosa fare in partita? In alcune partite mi sono sentito così. Dopo ogni partita in cui mi sono sentito così, ho sempre detto la stessa cosa. Era per imparare. Devo pensarci su. In questo momento sto pensando che non cambierò e questo è il problema. Mi siedo qui dopo le partite in cui mi sono sentito così, che non ho potuto risolvere, non ho potuto cambiare la partita o non ho potuto spingermi un po’ più in alto e dire questo. Quindi devo pensarci. Devo imparare, è un’altra occasione e sarà davvero difficile se voglio migliorare. Non vincere l'oro alle Olimpiadi ha influito? Non proprio. Non ci ho pensato troppo. Come ho detto, essendo così vicino alla medaglia d’oro, è stato difficile per me nei pochi momenti, un’ora, cinquanta minuti dopo la partita, ma una volta realizzato ciò che ho ottenuto, la medaglia d’argento, è stato un grande risultato. Ero davvero orgoglioso e dopo il momento in cui mi sono reso conto che avevo ottenuto la medaglia d’argento, non ho più pensato al risultato. Quindi direi che non mi ha influenzato affatto. Poche energie per il calendario fitto? Probabilmente sì, il calendario del tennis è molto fitto. Ultimamente ho giocato un sacco di partite, con il Roland Garros, con Wimbledon, con i Giochi Olimpici. Mi sono preso una piccola pausa dopo i Giochi Olimpici. È stato davvero utile per me. Ho pensato che fosse sufficiente, ma evidentemente non lo è stato. Probabilmente sono arrivato qui con un’energia inferiore a quella che pensavo di avere. Ma non voglio usare questa come scusa. Forse sono un giocatore che ha bisogno di più giorni o più pause nei tornei più importanti. Quindi devo pensarci e devo imparare a farlo", conclude Alcaraz.

Gli Us Open live: tutti i match in diretta