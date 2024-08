Djokovic dopo Alcaraz, solo sorprese agli Us Open: “Nessun dubbio su Sinner”

Novak Djokovic eliminato allo Us Open. È l'ultimo colpo di scena allo Slam di New York, dove il serbo esce sconfitto dal match contro l'australiano n. 28 Atp Alexei Popyrin , valido per il 3º turno del torneo. Il n. 2 al mondo si arrende in 4 set con lo score finale di 4-6, 4-6, 6-2, 4-6. Un ko che costa l'opportunità di conquistare il 25º Slam in carriera. Djokovic chiuderà inoltre la stagione a secco di trofei del Grande Slam per la prima volta dal 2017. Il tennista, reduce dal trionfo ai Giochi di Parigi, è infatti stato eliminato anche nelle ultime edizioni di Australian Open, Roland-Garros (ritiro) e Wimbledon. L'eliminazione del serbo segue quella di Carlos Alcaraz , sconfitto al 2º turno dal n. 74 Atp Van de Zandschulp .

Djokovic: "Spese tante energie a Parigi"

"È stato un successo arrivare al terzo turno per come ho giocato in questo torneo, oggi lui ha meritato la vittoria. Alle Olimpiadi ho speso tante energie, c'era un'altra superficie, sono arrivato a New York non sentendomi al meglio, ma non ho problemi fisici particolari. Non sono riuscito a trovare il mio tennis, può succedere e devo accettarlo. La vita va avanti, devo ricalibrarmi e pensare a quello che mi aspetta. Sinner adesso è sicuramente il favorito, poi ci sono Tiafoe, Fritz, Rublev, Zverev: ci sono tanti ottimi giocatori e sarà interessante vedere chi ha conquistato il titolo. Poi c'è appunto Popyrin che ha battuto me, il campione in carica: bisogna dargli credito per questo".