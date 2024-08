Sinner-O'Connell: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Grande giornata, in chiave azzurra, agli Us Open . Sul cemento di Flushing Meadows, a New York, saranno in campo ben cinque azzurri, impegnati nei match di terzo turno della quarta e ultima prova del Grande Slam. Nel singolare maschile cercheranno di ottenere il pass per gli ottavi di finale Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli . L'altoatesino Sinner, numero uno del mondo e del tabellone, affronta l'australiano Christopher O'Connell, che al secondo turno ha sconfitto l'azzurro Mattia Bellucci. Tra Sinner e O'Connell ci sono due precedenti: il primo datato addirittura 2021, quando l'australiano si impose ad Atlanta; il secondo risale a qualche mese fa a Miami, con Jannik che si è preso la rivincita.

Segui il tennis LIVE sul nostro sito

Quando gioca Sinner e dove vederlo in tv

Il match è in programma come seconda gara sull'Arthur Ashe Stadium e inizierà non prima delle 19.30. Le partite degli US Open sono trasmesse in chiaro su Supertennis e sono disponibili in diretta streaming su SuperTenniX. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su Skygo e NowTV.

Tutti i match degli US Open sono visibili in chiaro su SuperTennis