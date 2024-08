Sinner dominante, O’Connell ko: chi sfiderà Jannik agli ottavi degli US Open

Jannik Sinner vola agli ottavi degli US Open . L’azzurro sul centrale di Flushing Meadows mette in campo una prova di forza incredibile e non lascia opportunità a Christopher O’Connell (reduce dal successo su Bellucci ), sconfitto in tre set: 6-1, 6-4, 6-2 il punteggio finale del match che permette al numero 1 del mondo di volare al turno successivo del quarto e ultimo torneo dello Slam per il 2024. Sinner, alla settima vittoria consecutiva, ha totalmente dominato la scena contro l'australiano conquistando in 29’ il primo parziale (concedendo un solo game al suo avversario) e poi confermando la sua superiorità anche nel secondo e terzo parziale dove sostanzialmente, una volta ottenuto il break, non c’è mai stata partita (anche grazie alle ottime percentuali al servizio di Jannik). Nel prossimo turno il 23enne di Sesto Pusteria sfiderà il vincente del match tra il canadese Diallo e lo statunitense Paul .

Le parole di Sinner dopo la vittoria contro O'Connell

"È stata una grande partita, sapevo che avrei dovuto giocare in maniera molto solida per tutto il match, il servizio ha funzionato alla grandissima". Così Sinner dopo la vittoria su O'Connell che è valsa l'approdo agli ottavi degli US Open. "Le eliminazioni di Alcaraz e Djokovic? In questo sport può succedere di tutto, io cerco di pensare giorno per giorno, ogni avversario è complicato e apprezzo ogni momento sul campo. Ci sono state due grandi sorprese, vediamo cosa succederà, ma sono contento di essere ancora qui e cercherò di giocare più partite possibili", ha aggiunto.

Sinner chiude senza problemi il match tenendo, così come accaduto per tutto il match, il suo servizio. La sfida del terzo turno contro O'Connell termina dunque con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2 in un'ora e 53 minuti.

Sinner nel sesto gioco prima vola sul 40-0 poi O'Connell fa 2 punti consecutivi ma alla terza opportunità chiude portandosi sul 4-2. Subito dopo l'azzurro prende il largo strappando per la seconda volta nel set la battuta a O'Connell. Al cambio di campo Sinner servirà per il match.

O'Connell prova a rimanere aggrappato alla partita e conquista il terzo game del terzo set non concedendo opportunità a Sinner. Jannik però è costante e preciso in battuta e chiude il quarto gioco senza concedere neanche un punto. Come accaduto nel secondo parziale, una volta conquistato il break, Sinner controlla la situazione con grande concentrazione, O'Connell è bravo a restare in partita e si porta sul 3-2 senza concedere alcuna palla break all'azzurro.

Sinner continua a dominare e in avvio di terzo set conquista subito due palle break: alla seconda chance l'azzurro trova il punto che gli garantisce il primo game del terzo parziale. Come accaduto nei primi due set Sinner conferma immediatamente il game vinto strappando la battuta al suo avversario e vola sul 2-0.

Sinner-O'Connell, secondo set: 6-4

Sinner si affida nuovamente al servizio e chiude senza difficoltà il secondo set sul 6-4 dopo 50'.

Sinner va sotto 15-30 nel game, poi rimonta ma O'Connell riesce ad andare ai vantaggi grazie a un bel pallonetto nei confronti dell'azzurro. Poi con il servizio il numero 1 del mondo ottiene i punti necessari per conquistare il 5-3. Nel nono game O'Connell è attento: riesce ad allungare il secondo set non concedendo set point a Sinner.

O'Connell però non si arrende: tiene la battuta nel quinto gioco, non concede ulteriori palle break e accorcia sul 3-2. Sinner però sulla sua battuta questa sera è praticamente ingiocabile: tanti ace e altrettanti servizi vincenti. L'azzurro dunque mantiene il vantaggio di un break e vola sul 4-2. Nel settimo gioco l'australiano riesce a tenere per la seconda volta di fila il servizio e il divario con il 23enne di Sesto Pusteria torna a un solo game: 4-3.

Nel primo game del secondo parziale O'Connell parte con il passo giusto: annulla una palla break a Sinner e conquista l'1-0 tenendo il servizio. Sinner però risponde colpo su colpo e quando va alla battuta dimostra grande sicurezza, non concedendo opportunità all'australiano. Successivamente il numero 1 del mondo strappa nuovamente il servizio al suo avversario mettendo una seria ipoteca anche sul secondo set: alla seconda palla break del set l'azzurro chiude il game, concedendo un solo punto a O'Connell. Sinner al massimo della concentrazione è quasi perfetto: tre ace in un game e il 3-1 è servito.

Sinner-O'Connell, primo set: 6-1

Nel sesto gioco O'Connell, in un game comunque combattuto, si conquista la prima occasione per sbloccare il suo punteggio e riesce ad accorciare le distanze: 5-1 per Sinner. L'azzurro però non si distrae e chiude facilmente il primo set dopo 29' di gioco.

Primi due game in controllo di Sinner che conquista subito il break. Nel secondo gioco O'Connell, dopo aver annullato 3 chance del 2-0, cede il servizio alla quarta occasione. Il dominio prosegue anche successivamente: prima il numero 1 del mondo conferma il break appena ottenuto, poi strappa nuovamente la battuta al suo avversario e infine vince agilmente anche il quinto game volando sul 5-0 in appena 19'.

Inizia il match sul centrale di Flushing Meadows.

I due giocatori sono entrati in campo. Al termine del riscaldamento inizierà il match che vale gli ottavi di finale agli US Open.

