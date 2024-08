Paolini vola agli ottavi degli US Open: ora di fronte un tabù da sfatare

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Una solida Jasmine Paolini si qualifica per gli ottavi di finale degli US Open femminili di tennis, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. La tennista azzurra, quinta favorita del seeding, ha sconfitto in due set la kazaka Yulia Putintseva, 30esima testa di serie, con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 36 minuti di gioco. La numero uno italiana, cinque del mondo, entra nella storia del tennis azzurro diventando la prima a raggiungere nello stesso anno almeno gli ottavi in tutti e quattro i tornei dello Slam.