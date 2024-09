Sinner-Paul: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Jannik Sinner torna in campo a New York. Il numero 1 al mondo è atteso al Flushing Meadows nell'incontro valido per gli ottavi di finale dello Us Open. Dall'altra parte della rete troverà lo statunitense Tommy Paul. L'azzurro è reduce dal successo contro Christopher O’Connell, superato in 3 set con lo score finale di 6-1, 6-4, 6-2. Il suo cammino allo Slam è iniziato con una falsa partenza al primo parziale della sfida contro Mc Donald, poi vinta in rimonta con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-1, 6-2. Da allora, l'altoatesino ha imboccato la strada giusta, aggiudicandosi in 3 set le sfide successive con Michelsen e per ultimo con l'australiano n. 87 Atp. Contro Paul - reduce dal successo su Diallo con lo score di 6-7(5) 6-3 6-1 7-6(3) - Sinner ha ora la possibilità di riscattare il ko contro Zverev agli ottavi della scorsa edizione. Nel mentre, lo Us Open ha conosciuto l'eliminazione dei suoi predecessori nel ranking internazionale, con Djokovic e Alcaraz sconfitti rispettivamente da Popyrin e Van de Zandschulp (n. 74).