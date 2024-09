Us Open, Cobolli eliminato da Medvedev. Anche Arnaldi out

Flavio Cobolli non riesce a superare Daniil Medvedev e si ferma al terzo turno degli Us Open di tennis, in corso a New York. Sul cemento di Flushing Meadows il 22enne fiorentino numero 31 al mondo ha ceduto per 6-3 6-4 6-3 al 28enne russo, quinto della classifica Atp. Unico italiano ancora nel tabellone maschile dello slam è Jannik Sinner, che domani sfiderà negli ottavi l'americano Tommy Paul. Tra le donne l'ultima azzurra è invece Jasmine Paolini, che nel quarto turno del torneo newyorkese affronterà la ceca Karolina Muchova.