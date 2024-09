Zverev, doppia gioia: quarti degli Us Open e qualificazione ATP Finals Torino

Un successo doppiamente utile quello del tedesco Alexander Zverev, che in un match degli ottavi degli US Open ha battuto l'americano Brandon Nakashima per 3-6, 6-1, 6-2, 6-2. Così Zverev si è qualificato per i quarti di finale, e ha anche ottenuto la certezza aritmetica della qualificazione alle Atp Finals 2024 di Torino (10-17 novembre), secondo tennista a riuscirci dopo Jannik Sinner.