“L’ultima volta mi ha tolto la racchetta dalle mani”: Sinner spaventa tutti

NEW YORK (Stati Uniti) - Questa notte Jannik Sinner affronta Tommy Paul per un posto ai quarti di finale dello US Open 2024. L'altoatesino parte con i favori del pronostico (2-1 negli scontri diretti) ma i tennisti americani a Flushing Meadows possono sempre riservare sorprese anche se lo stesso Paul ha ammesso la superiorià di Jannik. In vista della sfida contro il numero 1 al mondo l'americano ha dichiarato: "Il tabellone dalla parte opposta si è aperto con le uscite di Alcaraz e Djokovic, ma la mia metà proprio no. Gioco contro il numero 1 e sarà durissima, ma sono eccitato all’idea, con la grande chance di giocare sull’Arthur Ashe - aggiunge - L’ultima volta a Toronto ha giocato talmente bene da togliermi la racchetta dalle mani. Proverò a metterlo in difficoltà in qualche modo, ma non sarà semplice. Jannik è il miglior colpitore del circuito, se ti metti a fare match da fondo con lui non ne esci. Dovrò cercare di inventarmi qualcosa". Sinner ha vinto l'ultimo scontro diretto tra i due (Masters 1000 Montreal edizione 2023), il vincitore di questa notte affronterà ai quarti chi uscirà vincente tra Daniil Medvedev e Nuno Borges.