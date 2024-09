Sinner, la curiosa celebrazione: “Un tipo assonnato che addormenta il pubblico”

Dopo la clamorosa eliminazione sia di Alcaraz che di Djokovic dagli US Open, Jannik Sinner diventa di diritto il favorito alla vittoria finale del torneo statunitense. L'azzurro, numero 1 del ranking mondiale, si è così conquistato un articolo sul Washington Post che elogia il suo tennis metodico e...soporifero per gli avversari. "Jannik Sinner è un tipo assonnato che culla i suoi avversari e il pubblico addormentandoli con un ritmo soffocante. Il ritmo dei suoi colpi è così regolare da cullare. E dopo un po' il match non finisce... Si addormenta": queste le prime parole firmate da Sally Jenkins che aprono l'analisi sull'altoatesino.