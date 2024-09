Sinner troppo forte, Paul si arrende: ai quarti degli US Open c’è Medvedev

NEW YORK (Stati Uniti) - Un solido Jannik Sinner supera gli ottavi di finale degli Us Open battendo lo statunitense Tommy Paul nella notte newyorkese. L'azzurro, numero 1 del mondo passa in tre set per 7-6 (7-3), 7-6 (7-5), 6-1 e in 2 ore 42 minuti di gioco stacca il ticket per i quarti di finale dove ad attenderlo di sarà Daniil Medvedev. Contro il russo quasi una finale anticipata a Flushing Meadows, in un tabellone orfano di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, usciti di scena al terzo turno.

Segui il tennis LIVE

Sinner ai quarti, Paul ko in tre set

Sinner va in difficoltà in apertura con l'americano che scappa sul 4-1. Quando il primo set appare compromesso, il numero 1 del mondo alza il ritmo e ricuce lo strappo fino al 4-4. Si arriva al tie-break e l'altoatesino apre il gas dal 3-3 inanellando 4 punti di fila e chiudendo 7-3. Il secondo set ha un andamento più lineare ed equilibrato e anche questa volta Sinner si prende il 7-5 che vale il tie-break (il 14esimo vinto negli ultimi 15 giocati) e il vantaggio di 2 set. Paul accusa il colpo e vacilla in avvio di terzo set, concedendo palle break in sequenza. Sinner grazia tre volte il rivale, sbagliando anche uno smash, ma concretizza la quarta chance con un dritto che non ammette repliche: passante inventato a 4 metri dalla linea di fondo, in totale allungo, break e 2-0. L'azzurro non concede chance sul proprio servizio (4-1) e demolisce l'ultima resistenza di Paul, che cede la battuta nel quinto game (1-5) e finisce ko. Sinner cancella 2 palle break e fa calare il sipario: 6-1, ora i quarti.

Tutti i match degli US Open sono visibili in chiaro su SuperTennis

Le parole di Sinner

"Posso essere molto orgoglioso della mia prestazione contro un avversario difficile", dice Sinner alla fine del match: "Posso essere davvero felice di aver superato il turno. E' stato determinante rimanere in partita nel primo set: ho trovato il ritmo e ho alzato il livello nei momenti chiave, nei tie-break e nel primo game del terzo set". Ora, l'ennesima sfida con Medvedev: "Bisognerà correre molto, spero di essere pronto fisicamente perché sarà una battaglia. Io ho vinto in Australia, lui ha vinto a Wimbledon sempre in 5 set in un match particolare, perché sull'erba gli scambi durano poco. Ora ci affrontiamo sul cemento, lui ha già vinto questo torneo: ormai ci conosciamo benissimo... Negli ottavi abbiamo vinto entrambi in 3 set, speriamo di recuperare e energie per giocare una bella partita e vediamo come va".