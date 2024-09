Paul: "Sinner irreale, miglior colpitore del circuito. Rispetto ad Alcaraz...”

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Jannik Sinner batte l'americano Tommy Paul con il punteggio di 7-6 7-6 6-1 e approda ai quarti di finale dello US Open, ultimo Slam stagionale, dove affronterà Daniil Medvedev. Al termine della sfida il tennista di casa analizza la sconfitta contro il numero uno al mondo e commenta: "Non credo che lui abbia giocato molto bene ad inizio match e poi quando io mi sono trovato avanti 4-1 non credo di aver giocato bene. Ho avuto delle occasioni nel primo set ovviamente e anche nel secondo, ma lui è migliorato nei punti più importanti e io non sono riuscito a sfruttare le opportunità. Ho sentito che questa fosse la storia dell’incontro”. Per Paul si tratta di una sconfitta che lascia però buone sensazioni: "Questi sono i migliori giocatori al mondo. Lui adesso è il numero uno ed è sempre un test importante per capire a che livello sei. Non credo di aver giocato molto bene. So che lui probabilmente non ha giocato il suo miglior tennis oggi, ma le differenze erano davvero risicate. Per me è una motivazione. Ovviamente abbiamo ancora due americani nel torneo, quindi credo che prima o poi uno di noi potrà farcela".