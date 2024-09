Sinner: “Medvedev? Mi piacciono le sfide”. Daniil: “Ecco a cosa proverò a pensare"

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Passata la tempesta del caso doping, Jannik Sinner torna protagonista in campo: il tennista azzurro ha infatti battuto in tre set l'americano Paul (7-6 7-6 6-1) e si è guadagnato il pass per i quarti di finale dello US Open, ultimo Slam della stagione, dove se la vedrà contro il russo Daniil Medvedev, battuto in finale all'Australian Open a gennaio, quando l'altoatesino è diventato il primo italiano a trionfare a Melbourne e il secondo di sempre a vincere un titolo Slam dopo Adriano Panatta al Roland Garros 1976. Sono 12 i precedenti tra i due giocatori, con il russo che conduce 7-5 e che ai quarti di finale di Wimbledon ha interrotto una striscia di cinque successi consecutivi dell'azzurro.