Sinner e il caso doping, Federer dubbioso: “Perché nessuno risponde a questo?”

Roger Federer sarà presente stasera all'inizio dei quarti di finale maschile e femminile degli US Open 2024 che si sta disputando a New York. Lo svizzero è stato intervistato sul caso di doping che ha travolto Jannik Sinner e non si è tirato indietro nel dare la sua opinione: "Questa non è la tipica notizia che vorremmo vedere nel nostro sport, indipendentemente dal fatto che abbia fatto qualcosa o meno. È una situazione complicata. È l'incubo di ogni atleta avere questo tipo di problemi sul tavolo perché compiliamo quei moduli ogni giorno. Ci convivi ogni giorno. Ti svegli e ti chiedi se qualcuno busserà alla tua porta quel giorno per metterti alla prova. È dura".