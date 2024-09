Sinner numero 1 del mondo a fine anno se...: ecco gli scenari e le combinazioni

Sinner ed il 1° posto: se vince lo US Open

Sinner è padrone del suo destino, dovesse battere Medvedev stanotte si ritroverebbe avversari che ha già battutto più volte in carriera e quindi le sue quotazioni come trionfatore a New York crescerebbero esponenzialmente. Se Sinner vincesse lo US Open è virtualmente sicuro di chiudere il 2024 da numero 1 al mondo diventando anche il primo italiano di sempre a farlo. Non sarebbe ancora aritmetico perché, tenendo conto che Zverev salirebbe al 2° posto, Jannik avrebbe più punti da difendere nel finale di stagione rispetto tedesco: 2180 contro 1.010. L'anno scorso Sinner, dopo gli US Open, vinse a Pechino e Vienna (500 punti per torneo), ottavi nei Masters 1000 di Shanghai e Parigy-Bercy (90 punti in entrambi) e la finale alle Nitto ATP Finals a Torino (1000 punti). Zverev per detronizzare Jannik dovrebbe infilare unimportante striscia di vittorie sperando in un crollo verticale dell'altoatesino. Sinner, infine, potrebbe diventare anche il primo giocatore a chiudere una stagione con più di 10.000 punti all'attivo dal 2017: l'ultimo a riuscirsci, infatti, fu Rafa Nadal, numero 1 di fine anno in quella stagione con 10.645 punti.