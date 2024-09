Draper stende De Minaur: è in semifinale agli US Open, sfiderà Sinner o Medvedev

NEW YORK (Stati Uniti) - Jack Draper, numero 25 del mondo e del seeding, è il terzo semifinalista degli Us Open. Il 22enne inglese ha sconfitto nei quarti Alex De Minaur, decima testa di serie, per 6-3 7-5 6-2 e attende ora uno fra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Per Draper è la prima semifinale in carriera in uno Slam: fin qui il miglior risultato ottenuto erano gli ottavi, sempre agli Us Open, raggiunti un anno fa. L'altra semifinale del Major newyorkese metterà di fronte, in un derby a stelle e strisce, Frances Tiafoe e Taylor Fritz.