Errani/Vavassori-Townsend/Young: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Il duo azzurro formato da Sara Errani e Andrea Vavassori affronterà questa sera alle ore 21 la coppia statunitense formata da Townsend e Young nel match valevole per la finale doppio misto dello Us Open , quarto e ultimo torneo stagionale del Grande Slam . In semifinale la coppia azzurra ha liquidato in due set quella composta da Grant e Kovacevic col punteggio di 6-3 7-5 mentre gli odierni avversari hanno eliminato semore in due set quella formata da Supijati e Bopanna col punteggio di 6-3 6-4.

Errani/Vavassori-Townsend/Young: diretta tv e streaming

La sfida tra Errani/Vavassori e Townsend/Young, valida per la finale doppio misto dello US Open, si disputerà alle ore 21 sul centrale dell'Arthur Ashe Stadium. Il match sarà visibile in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre), in pay tv sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming sulla piattaforma Now.

