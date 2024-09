Sinner: “A Medvedev bisogna far capire una cosa. Draper? Mai così forte”

US Open, Sinner favorito?

Con Djokovic e Alcaraz fuori, Sinner è il grande favorito per la vittoria finale del torneo: "Tutti quelli che arrivano agli ottavi, ai quarti o in semifinale meritano di ottenere quei risultati - dichiara il numero uno al mondo -. Nessuna vittoria è scontata. Bisogna sempre trovare soluzioni diverse contro ogni giocatore che hai di fronte. Questo è ciò che provo a fare. Ora, so che i match saranno un po’ diversi e sono fortunato ad aver già provato le emozioni di giocare semifinali a questo livello. Ma vedremo, sarà molto interessante. Sono felice di essere in questa posizione e di poter provare a giocare del buon tennis. In ogni caso, so che Jack sta giocando del gran tennis, forse il migliore della sua carriera". Il successo contro Medvedev permette al 23enne di San Candido di diventare il primo italiano a raggiungere le semifinali nei quattro Slam ma anche di aumentare il gap rispetto a tutti gli altri giocatori. A riguardo Jannik ammette: "Non è il momento giusto per parlare di classifica, la stagione è ancora molto lunga. C’è un 1000 a Parigi, ci sono tanti 500, a Torino saranno in palio tanti punti. Il gap può cambiare in un attimo. Alla fine a prescindere da quello che faccio in questo torneo la stagione è stata costante, con tanti tornei dove sono riuscito ad arrivare molto avanti. Per me conta molto di più questo. Tre anni fa facevo ottavi/quarti, l’anno scorso quarti/semifinali, mentre quest’anno ho fatto qualche passo in più. Ora ho una semifinale importante".