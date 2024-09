Medvedev sconsolato: “Torno a casa. Sinner mi rende migliore, merita tutto”

Eliminato da Jannik Sinner in quattro set col punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4, Daniil Medvedev si è presentato in conferenza stampa per analizzare la sconfitta nei quarti di finale degli Us Open. Il tennista russo ha dichiarato: “E’ una dura sconfitta per me, non ero contento del modo in cui giocavo. Ci sono stati alcuni momenti molto belli e altri meno. E’ una sensazione dura quando esci e alla fine è raro che io sia teso, ma alla fine lo ero super teso. Non è una sensazione facile, non sono contento di me stesso, ma questo è il tennis. Ho perso, torno a casa. Nel tennis, a volte, non si conosce il motivo esatto per cui accadono le cose e per cui potrebbe valere qualsiasi motivazione. Sta giocando bene e potrebbe essere per come colpisce la palla. Sul perchè sia andata così non ho ancora una risposta e probabilmente non l’avrò. Il primo set è stato orribile per me, peggiore del terzo. Sono riuscito a risolvere molti problemi nel secondo e ho giocato meglio. Nel quarto sono riuscito a risolvere le problematiche del set precedente. La cosa negativa è che alla fine non li ho risolti tutti. Non è stata di certo la mia miglior partita, ma credo che neanche lui abbia giocato il suo miglior tennis. Ha vinto è quindi è stato il suo modo di giocare di oggi è stato meglio del mio”.