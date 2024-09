Haddad Maia-Muchova tra lacrime, attacco d'ansia e corse in bagno: cosa è successo alle tenniste

La partita tra Karolina Muchova e Beatriz Haddad Maia nei quarti di finale degli US Open è stata carica di tensioni emotive e fisiche per entrambe le giocatrici. Karolina Muchova ha avuto problemi di stomaco durante il match (forse virus intestinale), tali da costringerla a prendere più pause per recarsi in bagno. Dall'altra parte, Haddad Maia ha vissuto un momento di crisi emotiva durante il secondo set, dovuto principalmente a un crollo psicologico. La campionessa di tennis, visibilmente provata, ha iniziato a piangere e ha dovuto fermarsi per ricevere assistenza da uno specialista. In seguito al fatto accaduto in campo, Beatriz ha spiegato che a colpirla è stato un attacco di ansia.

Beatriz Haddad Maia, la verità sull'attacco di ansia

Haddad Maia ha spiegato nel post partita: "Per quanto riguarda il disagio in campo, ero in ansia. Mi sono sentita un po' male ed ero spaventata dal disagio, ma ora sto meglio. La prima lezione è essere più calmi e capire che la partita è lunga. Sono una persona che lotta molto e cercavo di concentrarmi". Poi ha aggiunto: "Ovviamente oggi non riuscivo a concentrarmi sul mio tennis". Ed infine: "A volte ci sono cose dentro e fuori dal campo che possono darci fastidio, ma oggi è stata colpa mia se non riuscivo a concentrarmi". Il suo fisioterapista, una figura molto importante per lei, aveva dovuto lasciare New York a causa di una tragedia familiare: uno dei gemelli che sua moglie stava aspettando non è sopravvissuto. Questo evento ha pesato notevolmente sull’equilibrio psicologico di Haddad Maia, già sotto pressione per la partita.