Errani e Vavassori campioni agli US Open nel doppio misto: trionfo storico!

Trionfo azzurro allo Us Open ! Sara Errani e Andrea Vavassori si aggiudicano la finale del doppio misto, superando la coppia statunitense formata da Taylor Townsend e Donald Young - rispettivamente n. 8 Wta e n.1350 Atp - . A New York, il tandem tricolore si impone con il finale di 7(7)-6(0), 7-5.

Errani-Vavassori: è il primo titolo in uno Slam

Il successo di New York vale così il primo titolo conquistato da un tandem italiano in uno Slam. In semifinale infatti, Errani e Vavassori avevano scritto una nuova pagina dell'Italtennis, portando per la prima volta una coppia azzurra in finale di un torneo del Grande Slam, grazie al successo sugli altri statunitensi in gara Tyra Grant e Aleksandar Kovacevic (6-3, 7-5).

Seguono aggiornamenti.