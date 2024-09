Sinner-Draper: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Jannik Sinner batte Daniil Medvedev e per la prima volta in carriera raggiunge la semifinale allo US Open. L'azzurro supera il russo in quattro set dopo 2 ore e 41 minuti di gioco con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4 e ora in semifinale se la vedrà contro il 22enne britannico Jack Draper, vittorioso contro l'australiano De Minaur. Percorso netto fin qui per il numero 25 al mondo che, tra l'altro, è grande amico dell'altoatesino: ”Con Jack ci conosciamo bene, siamo buoni amici fuori dal campo - ha ammesso Sinner dopo il successo contro Medvedev ai quarti - . Sarà dura perché sta giocando in maniera incredibile, non ha ancora perso un set. Vediamo cosa succederà”. Dall'altra parte del tabellone è sfida tutta americana tra Frances Tiafoe e Taylor Fritz