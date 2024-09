Draper non ci crede: "A Sinner gli tiravamo addosso, era il più debole. Poi..."

L’Inghilterra già lo ama di un amore profondo. Non è solo l’atteso ricambio di Murray nell’anno dell’addio, Jack è molto di più. È un prodotto cento per cento british. Non uno scozzese divisivo e autonomista, che mai avrebbe fatto il tifo per l’Inghilterra del calcio. Né un Norrie, padre scozzese e madre gallese, che prima di scoprirsi figlio d’Inghilterra ha girato il mondo alla velocità di un frullino, dal Sud Africa dov’è nato (Johannesburg) ad Auckland in Nuova Zelanda, da Londra alla Texas University di Fort Worth, per tornare in Nuova Zelanda negli anni del Covid.

Jack Draper è inglese in purezza, conosce bene l’erba, andava tutte le settimane a Wimbledon per allenarsi. Ventidue minuti di treno da casa sua. Amico di Sinner. Lo si è scoperto a Montreal, dove i due hanno fatto coppia in doppio. Amico ritrovato, in effetti. I due si conoscevano da juniores, Jack il mancino era quello forte, Sinner uno destinato a fare da tappezzeria. «Allora ci conoscevamo bene, poi ci siamo rivisti nel Tour, all’inizio ci salutavamo da lontano, poi ci siamo scambiati qualche messaggio, ora capita di frequentarci spesso. Lui è straordinario, è cresciuto talmente dai tempi juniores che se ci penso resto basito. Lo incontrai per la prima volta in un doppio ITF di Categoria 1. Ricordo che ci eravamo dati come strategia di tirare su di lui, perché era il più debole in campo... Vale dieci volte il tennista di allora. Quando gli chiedo come abbia fatto, mi dice che ha lavorato molto. Ma si sbaglia, ha lavorato per dieci, forse per quindici, e doveva avere un sacco di doti nascoste».