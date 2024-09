Vagnozzi: "Sinner è tornato a sorridere. Doping? Per noi capitolo chiuso"

Sparring mancino, qualche palla lavorata con Simone Vagnozzi e poi autografi e palline per tutti i fan che hanno seguito il suo allenamento. A poche ore dalla prima semifinale della carriera a New York, Jannik Sinner è tornato sul campo di allenamento P1 (quello generalmente utilizzato dalle teste di serie più alte) per preparare la sfida a Jack Draper. Una vigilia serena, in equilibrio tra la concentrazione per il grande obiettivo da inseguire e la leggerezza che deve necessariamente accompagnare le giornate di riposo in uno Slam.