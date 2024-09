Sinner, prova di forza: schiacciato Draper in tre set, è finale agli US Open!

NEW YORK (Stati Uniti) - Jannik Sinner implacabile: è finale agli US Open 2024 (primo italiano di sempre)! All'Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows il tennista azzurro ha battuto il britannico Jack Draper (numero 25 al mondo) per 7-5, 7-6(3), 6-2 dopo 3 ore di intensa battaglia conquistando la sua seconda finale Slam in carriera e la settima in questa annata. Partita fortemente condizionata dall'umidità (Draper costretto a cambiarsi le scarpe per le chiazze di sudore che lasciava sul campo) ma, soprattutto, poco constante per il numero 1 al mondo specie negli scambi lunghi commettendo errori insoliti malgrado la netta superiorità, errori anche gratuiti nei momenti chiave sul servizio dell'avversario (diverse palle break sprecate).

Match che vive il suo clou nel massacrante 2° set con Draper che chiama il medico e Sinner il fisioterapista per la botta al polso sinistro (caduto dopo un recupero). Fortunatamente nessun problema per l'azzurro che poi al tie-break ha la meglio (179 punti nel solo 2° set) mandando di fatto i titoli di coda viste le condizioni precarie dell'avversario. Sinner adesso aspetta il vincente del derby USA tra Traylor Fritz e Francis Tiafoe per il suo avversario in finale domenica sera (ore 20).