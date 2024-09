Fritz batte Tiafoe in rimonta e vince al 5° set: sfiderà Sinner per il titolo!

Sarà Taylor Fritz a sfidare domenica Jannik Sinner nella finale degli Us Open di New York. Il californiano, numero 12 del ranking mondiale , ha avuto la meglio in rimonta nel "derby" statunitense su Frances Tiafoe al termine di un match di semifinale molto combattuto e a tratti spettacolare.

Fritz vince in 5 set

Fritz ha vinto la semifinale contro Tiafoe con il punteggio finale di 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1. Il match è durato oltre tre ore. Ora sfiderà Sinner nella finalissima degli Us Open in programma domenica. I due non si sfidano da Indian Wells 2023, e a vincere fu l'azzurro in tre set.