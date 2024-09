Sinner ha un polso di ferro. Un altro passo nella storia

Jannik Sinner ha un polso di ferro e, più che mai ,ha il polso della situazione all'Us Open dove, primo italiano nella storia, è approdato in finale, la seconda finale Slam in carriera dopo Melbourne. La vittoria in tre set su Draper è scaturita al termine di un match durato tre ore e scandito dalla fatica immane dei due tennisti, alle prese con il caldo, l'umidità, il mal di stomaco (Draper), il dolore al polso e un principio di crampi (Sinner). Il britannico è stato anche costretto a cambiare le scarpe intrise di sudore; ha vomitato; ha patito terribilmente le condizioni climatiche al punto di essere costretto a cambiarsi di tutto punto. L'azzurro ha rischiato di farsi male seriamente quando, scivolando, ha appoggiato il polso in malo modo: per fortuna, Jannik ha recuperato subito. Nove anni dopo il trionfo di Flavia Pennetta a New York, il Numero Uno del mondo ha conquistato l'atto decisivo dell'Us Open coprendo un cammino entusiasmante, considerate le condizioni di partenza, in piena bufera Clostebol.