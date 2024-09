Sinner, amore e preoccupazione: l’immagine virale prima della finale US Open

Jannik Sinner conquista la prima finale in carriera allo Us Open. Il campione azzurro trascina così per la prima volta un italiano all'ultimo atto del torneo, riscattando cosi i ko in semifinale di Corrado Barazzutti nel 1977 e di Matteo Berrettini nel 2019. Dall'altra parte della rete ritroverà lo statunitense Taylor Fritz, reduce dal successo in 5 set contro il connazionale Frances Tiafoe (4-7, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1). La gara è in programma domenica 8 settembre alle ore 20 presso il Flushing Meadows di New York. Il numero 1 al mondo si presenterà all'appuntamento reduce da un match intenso durato oltre 3 ore e condizionato dall'alto tasso di umidità, di cui a farne le spese è stato soprattutto il britannico Jack Draper, costretto a chiamare ben due volte il medical time out. Il numero 25 Atp ha anche vomitato in campo nel corso dell'incontro. Così lo stesso Sinner ha dovuto fare i conti con un infortunio al polso, che non gli ha però impedito di procedere verso la vittoria. Il leader del ranking internazionale è stato poi ripreso in compagnia della fidanzata Anna Kalinskaja.