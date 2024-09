Kyrgios, Sinner ormai è un incubo: nuovo commento dopo il match di Jannik

Nick Kyrgios continua a parlare di Jannik Sinner e del caso di doping che ha coinvolto il tennista italiano e che si è chiuso con il proscioglimento dell'azzurro. L'australiano, fermo per infortunio, sta commentando le partite degli Us Open per Espn e da quando è iniziato il caso doping relativo a Jannik ha contestato apertamente il procedimento. E dopo la semifinale vinta dall'altoatesino contro Draper, Kyrgios ha voluto condividere una nuova sua opinione su Sinner.