Musetti, arriva l’annuncio ufficiale: “Non sarò a Bologna per la Coppa Davis"

Lorenzo Musetti non sarà a Bologna a giocare la Coppa Davis con l'Italia. Lo ha annunciato proprio il tennista azzurro sul suo profilo di Instagram: "Dopo un confronto con il capitano, il team e lo staff della Fitp, dove abbiamo valutato la mia attuale condizione psicofisica, e gli obiettivi che ci riguardano da qui a fine anno , abbiamo preso di comune accordo la decisione che non sarò a Bologna per la Coppa Davis" ha scritto Musetti, che ha deciso di saltare la fase a gironi della Coppa Davis che si terrà a Bologna a partire da mercoledì 11 settembre.