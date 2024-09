Sinner batte Draper e fa boom in tv su SuperTennis e su Sky

TORINO - La semifinale tra #Sinner e #Draper è la partita più vista nella storia di #SuperTennisTV! In una serata in cui, in contemporanea, Rai 1 trasmetteva Francia-Italia (1-3) di calcio, il match di Jannik ha attirato su SuperTennis 744.010 spettatori medi, quasi due milioni (1.981.918) i contatti unici e un picco di share nazionale (11.43%). Il successo della semifinale Sinner-Draper ha spinto SuperTennis al nuovo record di ascolto medio giornaliero (148.315, per uno share del 2,07%) mentre, complessivamente, nel corso della giornata conclusa con la vittoria di Jannik, il nostro canale ha raggiunto un totale di 2.411.827 spettatori unici. Domani sera (ore 20, sempre in chiaro su SuperTennis) la finale con il padrone di casa Fritz per vincere il secondo Slam dell'anno, dopo Melbourne.

Sinner fa volare anche Sky

Ottimi ascolti su Sky per la semifinale degli US Open. Il match di ieri sera - dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis - ha raccolto 820 mila spettatori medi in Total Audience*, e 2,3 milioni di spettatori unici** , con il 5% di share tv e un picco di 914 mila spettatori nel tie-break del secondo set. Appuntamento con la storia domani, domenica 8 settembre , con la finale tra Sinner e Fritz dalle 20 (prepartita dalle 19.30) su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su Now. *Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go. ** Il dato non include le visioni su Sky Go