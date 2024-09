Sinner-Fritz: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

È una finale storica quella conquistata da Jannik Sinner al Flushing Meadows. Al penultimo atto del torneo, il n. 1 al mondo elimina il britannico Jack Draper (n. 25 Atp) dopo oltre 3 ore di gioco con il finale di 7-5; 7-6; 6-2. L'altoatesino si presenta così all'ultimo appuntamento dello Us Open per la prima volta in carriera. È il primo italiano a riuscirci dopo i ko in semifinale di Corrado Barazzutti nel 1977 e di Matteo Berrettini nel 2019. Un traguardo che è costato sudore e fatica, più per Draper che per l'azzurro, ma che nonostante il problema al polso è stata risolta grazie alla forza mentale che lo ha accompagnato per tutto il torneo: dalla vittoria in rimonta all'esordio contro Michelsen, passando per i successi su O'Connell, Paul e Medvedev. Sinner punta ora a eguagliare il bilancio stagionale di Carlos Alcaraz, eliminato in 3 set al secondo turno dal n. 74 Atp, che nel 2024 ha aggiunto al proprio curriculum i due titoli Slam di Roland Garros e Wimbledon. Dall'altra parte della rete, l'altoatesino ritroverà lo statunitense Taylor Fritz, reduce dal successo in 5 set contro il connazionale Frances Tiafoe (4-7, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1). Prima ancora, Il n. 12 al mondo aveva eliminato Berrettini all'esordio, e a seguire Comesana, Ruud e Zverev.