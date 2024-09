Sinner leggendario: schianta Fritz e trionfa agli US Open, secondo Slam 2024!

Il tennista azzurro, che sul suolo americano ha già trionfato a Cincinnati, ritroverà Fritz per la terza volta in carriera . I due precedenti rimandano alle edizioni 2021 e 2023 di Indian Wells. La prima occasione ha visto il leader del ranking internazionale imporsi nel match valido per i quarti di finale, la seconda invece ha visto vincere lo statunitense agli ottavi.

Sinner-Fritz: dove vederla in tv e streaming

La finale dello Us Open tra Sinner e Fritz sarà trasmessa in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) e in pay tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà inoltre possibile assistere all'evento in streaming su SuperTenniX e Now Tv. Il match è in programma domenica 8 settembre alle ore 20 presso il Flushing Meadows di New York.

Segui il tennis LIVE sul nostro sito.