Kyrgios, che squallore: i commenti su Sinner e Kalinskaja scatenano la bufera

Nick Kyrgios , noto per le sue uscite provocatorie, si è reso protagonista di un ulteriore episodio controverso. In questo caso, il tennista ha rivolto non solo un attacco indiretto a Jannik Sinner utilizzando riferimenti al caso del Clostebol (una sostanza proibita con cui il tennista italiano ha dovuto confrontarsi in passato) , ma ha anche fatto un'allusione poco lusinghiera a Anna Kalinskaya , sua ex fidanzata, ora legata al campione azzurro . Replicando a un follower che gli ha mostrato una vecchia foto risalente alla relazione con la giocatrice russa, Kyrgios commenta con delle parole che lascerebbero intendere una velata offesa: " Seconda in servizio ". Post che ha poi cancellato.

Kyrgios, nuovo attacco a Sinner e Kalinskaya

Le parole di Kyrgios nei confronti di Anna Kalinskaya hanno suscitato indignazione, con molti che hanno percepito il commento come una rivendicazione machilista e offensiva, quasi volendo sminuire Sinner e provocare reazioni negative. Le reazioni non si sono fatte attendere, con utenti che hanno criticato Kyrgios per la sua mancanza di tatto e per le sue affermazioni sessiste. Ma non è tutto poiché nelle scorse ore il campione di tennis ha proposto un sondaggio sui social, poi modificato, rispetto a Fritz (presentato con un fuoco, la bandiera americana e un aquila) e Sinner, accanto al cui nome ha apposto dellle emoji raffiguranti una confezione di pomata (o sapone), un paio di mani e il tricolore, che in tanti hanno inteso come un'ulteriore frecciata nei confronti dell'altoatesino per ripulire la sua immagine dopo il caso doping. Questa mossa è stata vista da molti come un tentativo di infangare ulteriormente il giocatore italiano. Le provocazioni di Kyrgios sembrano quindi mirate a destabilizzare Sinner, non solo sul piano sportivo, ma anche personale. Tuttavia, è chiaro che tali comportamenti hanno sollevato molte critiche verso Kyrgios stesso, anche a causa della sua reputazione già problematica.