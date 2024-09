Djokovic affossato dalla leggenda: “Che aspetti? Se fossi in te mi ritirerei”

NEW YORK (Stati Uniti) - Grazie alla medaglia d'oro vinta alle Olimpiadi di Parigi 2024 Novak Djokovic ha completato il Golden Slam vincendo qualunque titolo possibile per un tennista. Il serbo è uscito in anticipo dallo US Open (3° turno) e per la prima volta da anni ha chiuso un'annata senza vincere una prova del Grande Slam, inoltre l'età e gli acciacchi iniziano a farsi sentire. Martina Navratilova, leggenda del tennis, non ha usato mezzi termini per commentare l'annata ed il momento di Nole: "Ha ottenuto quello che voleva davvero, cioè la medaglia d'oro olimpica, ma vuole ancora il 25° Grande Slam per averne uno in più di Margaret Court. Il tempo lo raggiungerà, o forse lo ha già fatto, perché nell'ultimo match non era proprio in sè.