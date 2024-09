Sinner e Fritz, gli US Open vi fanno ancora più ricchi: il montepremi del vincitore

NEW YORK (Stati Uniti) - Dopo il tironfo di sette mesi in Australia con la conquista del primo Slam, Jannik Sinner cerca il bis sul cemento di Flushing Meadows nell'attesa finale contro Taylor Fritz. Il numero 1 al mondo va a caccia degli Us Open per continuare a scrivere pagine di storia e per ottenere il secondo prezioso successo in questo 2024. Resta da superare l'ostacolo dello statunitense che davanti al proprio pubblico sogna di mettere in bacheca il primo Slam della sua carriera. I due si incontrano per la terza volta e il bilancio finora è di un successo per parte. Sarà dunque decisiva la finale in terra statunitense con l'altoatesino che si presenta convinto dei propri mezzi in un'annata già da record. Nel 2024 è sempre riuscito ad arrivare almeno ai quarti di finale nei tornei a cui ha partecipato; dal 1973, quando è stato introdotto il calcolo del ranking via computer, solo 18 tennisti, tra cui leggende come Borg, McEnroe, Lendl, Sampras, Agassi, Federer, Nadal e Djokovic, hanno ottenuto questo traguardo.