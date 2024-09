Sinner: “Titolo che vale tantissimo, lo dedico a mia zia. L’ultimo periodo..."

"Ci siamo allenati bene anche nei giorni senza partite. Ho capito in questi giorni l’importanza della forza mentale, sono felice di dividere questo momento con la mia famiglia". Così Jannik Sinner al termine della finale di New York contro lo statunitense Taylor Fritz , dove il leader del ranking internazionale si è ancora una volta preso la scena mondiale conquistando il suo primo Us Open e scrivendo inoltre una pagina inedita della storia dell'Italtennis. Al flushing meadows, il campione altoatesino si è imposto in 3 set con lo score finale di 6-3, 6-4, 7-5, trascinando così per la prima volta un tennista azzurro sul primo gradino del podio dello Slam newyorkese. Sinner si unisce così a Flavia Pennetta , che allo Us Open trionfò nel 2015.

Sinner: "Arrivato senza aspettative. Poi..."

"So come lavora Taylor. Congratulazioni a lui e al suo team. Questo è un palcoscenico straordinario e so che giocherà tante partite come queste in futuro - ha dichiarato Sinner - . Questo titolo per me vuol dire tanto. L'ultimo periodo non è stato facile, ma il mio team mi ha sostenuto ogni giorno. Amo il tennis e mi sono allenato tanto per questi palcoscenici, ma oltre il campo c’è una vita. Voglio dedicare questo titolo a mia zia che non sta bene non so quanto ancora rimarrà in vita. È bellissimo potere dividere con lei questo momento. Se c'è una cosa che voglio augurare a tutti è la salute, anche se è un augurio che non si può fare sempre".

"Arrivato senza troppe aspettative? Me la sono cavata bene, siamo andati avanti giorni per giorno. Ci siamo allenati bene anche nei giorni senza partite. Ho capito in questi giorni l’importanza della parte mentale, sono felice di dividere momento con la mia famiglia. Ringrazio tutti per la correttezza del pubblico di casa. È stato un onore. Ho conquistato tante vittorie importanti quest’anno, a cominciare dall’Australian Open. Ma il lavoro non si interrompe mai. Posso ancora migliorare. Bisogna essere orgogliosi di ciò che si ha. Continuerò il mio percorso", ha concluso il numero 1 al mondo.

Fritz: "Sinner troppo forte"

Queste invece le dichiarazioni di Taylor Fritz al termine dell'incontro: "Congratulazioni a Jannik e al suo team. È stato troppo forte. Ringrazio tutto il mio staff, è stato un percorso incredibile. Essere un americano allo Us Open è una sensazione bellissima. So che aspettiamo da tanto che un campione americano vinca questo torneo, mi dispiace non esserci riuscito. Ma continuerò a lavorarci e ci riproverò ancora".