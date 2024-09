“Caso doping? Sinner un signore. Documentatevi prima di parlare”

"Jannik è davvero eccezionale, fa sembrare tutto semplicissimo, come i grandi campioni. Le vicende extra campo avrebbero potuto destabilizzare chiunque, ma Jannik è un trattore, ha un equilibrio che non viene scalfito da niente e nessuno. Ha una qualità di gioco decisamente superiore a tutti, è il più forte". Così Vincenzo Santopadre , ex coach di Matteo Berrettini e attuale allenatore del francese Luca Van Assche, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sul trionfo di Jannik Sinner agli US Open , secondo titolo Slam stagionale dopo Melbourne. Sinner, opposto allo statunitense Fritz , è stato glaciale e cinico nel secondo e terzo set: "Sono stati momenti topici del match, credo che il suo più grande miglioramento degli ultimi mesi sia stato quello di essere sempre più in grado di leggere e cogliere i momenti del match, caratteristica tipica del campione straordinario. Lo aveva già fatto con Medvedev, con serve and volley a inizio terzo set. Jannik ha migliorato tantissimo la lettura tattica del match. Anche gli avversari avvertono questa sua forza e il gioco è fatto”.

La vicenda Clostebol

La forza mentale è una delle armi del campione altoatesino: "La testa va allenata, lui fa tutto già da anni ed è giovanissimo. Ha un suo talento genetico ma ha anche la capacità di riflettere e mettere subito in pratica. Tanti ragazzi sono bravissimi a sapere le cose, ma poi fanno fatica a metterle in pratica. Lui invece riesce a dire e fare, è eccezionale". Sulla vicenda Clostebol: "Sono abbastanza dispiaciuto che anche addetti ai lavori e colleghi di Jannik non si siano documentati e abbiano lanciato parole al vento. Da chi fa sport e da chi dovrebbe avere una sviluppata cultura sportiva la trovo una cosa piuttosto grave. Jannik ha tenuto botta anche qui, è un signore. Vicenda poco piacevole, ho letto molto attentamente tutto il report. Quando si parla, bisognerebbe prima documentarsi".

L'assenza in Coppa Davis

In settimana, Sinner non giocherà la Coppa Davis a Bologna. “Dovrà essere Matteo Berrettini a prendersi in mano la squadra, ha il carisma e la personalità per farlo. In più abbiamo altri grandi giocatori: ci sarà l'esordio azzurro di Cobolli, abbiamo un grande doppio. Non c’è Jannik, ma la squadra rimane fortissima". Infine, sul prossimo possibile traguardo e trionfo per Sinner: "Ci ha viziato ormai. Credo che le ATP Finals di Torino sia uno degli obiettivi prioritari di questo finale di stagione, insieme alla Davis. Già nella finale di Torino dell'anno scorso - ha concluso Santopadre - aveva dimostrato di essersi elevato a un'altra dimensione”.