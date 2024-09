Sinner vince, Kyrgios lo ignora. Poi… lo sbadiglio: nuova frecciata

NEW YORK (Stati Uniti) - Anche Nick Kyrgios, forzatamente e con la solita pesantezza, ha dovuto chinare il capo davanti alla grandezza di Jannik Sinner. L'ex tennista australiano nei giorni scorsi aveva prima criticato Sinner per la questione doping e poi era stato protagonista di un bruttissimo commento nei confronti della fidanzata Anna Kalinskaya, con la quale aveva avuto una relazione. Kyrgios ha dedicato un post di conforto al finalista Taylor Fritz: "Testa alta, campione. Due settimane alla grande, dovresti essere orgoglioso di te". Nulla su Jannik fino alla provocazione di Piers Morgan (volto della tv britannica) che ha postato l'immagine di Sinner campione e ha aggiunto un messaggio-assist: "Sinner vincitore dell'US Open dopo aver fallito due test antidoping (sistemato per te)". Kyrgios ha replicato con l'emoji di uno sbadiglio e, annoiato, risponde: "La prima volta nella storia, siamo testimoni della grandezza".