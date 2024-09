Coppa Davis, Volandri no limits: "La vittoria per aprire un ciclo. Orgoglio Sinner"

" In Davis, l'ho imparato già da giocatore, i ranking non contano . Dobbiamo pensare a noi e trattare ogni incontro nello stesso modo. Almeno nove giocatori che meriterebbero di essere convocati, contento di avere un percorso iniziato tre anni fa, con i ragazzi messi insieme che sono diventati una squadra. La vittoria dell'anno scorso ci deve dare nuovi obiettivi, permettere di avere un ciclo con tanti giocatori sempre pronti per gli altri. Ancora non ho deciso la formazione, in queste giornate acquisirò tutte le informazioni necessarie per scegliere. Sinner? Dovrebbe venire a trovarci qui a Bologna , stiamo pianificando il suo arrivo, ma a causa del fuso, ancora non abbiamo deciso. Siamo orgogliosissimi di quello che ha fatto ieri , ci ha dimostrato di avere le spalle molto larghe". Così Filippo Volandri , capitano non giocatore della Nazionale italiana di tennis, ha raccontato gli obiettivi per la fase a gironi dell'edizione 2024, in cui gli azzurri affronteranno Belgio, Brasile e Olanda, e di lungo periodo.

Le parole di Cobolli e Berrettini

"Siamo una bella famiglia, un bel team. Ho sempre detto che questa competizione è molto diversa per me. Daremo tutto per questa maglia" ha detto un emozionato Flavio Cobolli, alla sua prima presenza in nazionale. Torna anche Matteo Berrettini, solo tifoso l'anno scorso a Bologna e a Malaga. "Fa piacere tornare da potenziale giocatore, anche se in parte mi ci sono sempre sentito. Abbiamo iniziato questo percorso con Filippo dicendoci che tutti fanno parte della squadra, anche chi non gioca. L'anno scorso mi è servito tanto anche in termini di stimolo per tornare. Ci eravamo fatti una promessa, ho lavorato tanto per tornare competitivo. Essere qui per me è speciale, un grande onore" ha detto.

Il tennis live: tutti i match in diretta