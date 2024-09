E meno male che Pietrangeli dice di non essere invidioso di Sinner

Con rispetto parlando, come direbbe Camilleri , adesso Nicola Pietrangeli ha veramente rotto i cabasisi . Anzichè esaltare lo straordinario N.1 del mondo, dopo la storica conquista dell'Us Open, l'ex tennista che l'11 settembre compie 91 anni, ha affermato: "Sinner non potrà mai battere il mio record di presenze e di vittorie in Coppa Davis perché ora si giocano molte meno partite in questa competizione". E quindi? Non basta. A seguire, la frecciata sulla mancata partecipazione del fuoriclasse azzurro alle Olimpiadi : "L'unico appunto che posso fargli è che io avrei fatto di tutto per giocare le Olimpiadi, anche perché di Slam ne può giocare quattro all'anno, per i Giochi dovrà aspettare il 2028".

Come se Sinner, che aveva messo Parigi 2024 in cima ai suoi obiettivi, non fosse stato fermato da una dolorosa e sfibrante tonsillite che, se avesse assalito Pietrangeli, l'avrebbe presumibilmente steso. La chiosa, poi, dello stesso Pietrangeli non è stata certamente beneaugurante, considerati i malanni che hanno afflitto l'azzurro, dall'anc,a alla tonsillite di cui sopra, al malessere accusato a Wimbledon: "Auguro a Jannik di battere tutti i miei record e sono sicuro che ce la farà. Dovrà però stare attento agli infortuni: se riuscirà a restare sano, si toglierà ancora enormi soddisfazioni". Da quando l'ascesa dell'altoatesino è diventata irresistibile, Pietrangeli non ha mai perso un'occasione per fare commenti improvvidi (eufemismo), ingenerosi (secondo eufemismo), insopportabili (terzo eufemismo). E meno male che lo stesso afferma recisamente: "Io non sono invidioso di Sinner". Per dirla con lo scrittore Marcello Mondello, non tutti gli anziani hanno qualcosa da insegnarti.