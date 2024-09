Sinner, Panatta e la stoccata non così velata: “L’invidioso è un altro”

Continua a tenere banco il successo di Jannik Sinner. Mentre il campione azzurro si prende ancora una volta la scena del tennis mondiale con il secondo Slam conquistato nel 2024, fuori dal campo si diffonde il cicaleccio della critica che del campione azzurro considera la gentilezza (troppa?) e il carisma (troppo poco?), oltre che i raffronti con le icone del passato (e non solo). Tra questi Nicola Pietrangeli, che in passato aveva dichiarato come “Jannik non batterà mai il mio record delle presenze e delle vittorie in Coppa Davis perché ora si giocano molte meno partite in questa competizione”. C'è però chi come Adriano Panatta riconosce senza riserve al neo campione dello Us Open i meriti del suo status di numero 1 al mondo.