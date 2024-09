Coppa Davis, Italia-Brasile: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

L' Italia torna in Coppa Davis da campione in carica per affrontare nella fase a gironi il Brasile . Orfano di Sinner e Musetti , Volandri potrà comunque contare nei singoli su Berrettini e Arnaldi mentre il doppio sarà rappresentato da Bolelli e Vavassori . Aprirà la sfida il match tra il tennista romano e il promettente Joao Fonseca mentre Arnaldi se la vedrà con Monteiro. Del gruppo dell'Italia fanno parte anche Belgio e Olanda. Dopo gli incontri singoli, ci sarà il doppio in cui la coppia azzurra affronterà il duo formato da Matos e Melo.

Italia-Brasile: Berrettini-Fonseca, la diretta

1-0 FONSECA: Tiene il primo servizio del secondo set il brasiliano.

PRIMO SET: BERRETTINI-FONSECA 1-0 (6-1)

6-1 BERRETTINI: Dominio per l'azzurro che si porta avanti in soli 23 minuti.

Dominio per l'azzurro che si porta avanti in soli 23 minuti. 5-1 BERRETTINI: Altro break per l'azzurro che si porta a servire per il set.

Altro break per l'azzurro che si porta a servire per il set. 4-1 BERRETTINI: Fonseca muove il punteggio, ma Berrettini non sbaglia nulla e mantiene il vantaggio.

Fonseca muove il punteggio, ma Berrettini non sbaglia nulla e mantiene il vantaggio. 3-0 BERRETTINI: Partenza decisa dell'azzurro che ruba il servizio e completa il break nel suo secondo turno di battuta.

Partenza decisa dell'azzurro che ruba il servizio e completa il break nel suo secondo turno di battuta. 1-0 BERRETTINI: Inizia Berrettini al servizio con due aces e Fonseca che rimane a 0.

Tutto pronto a Bologna, il sipario sulla Coppa Davis degli azzurri è pronto ad alzarsi. Si parte con il primo match singolare tra Matteo Berrettini e Joao Fonseca.

Italia-Brasile: diretta tv e streaming

La prima sfida tra Italia e Brasile vedrà in campo Berrettini contro Joao Fonseca alle ore 15 all'Unipol Arena di Bologna. Il match si potrà vedere in chiaro o su Rai Due o su Rai Sport. Possibile seguire il match anche su Sky per gli abbonati, sui canali Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis. Diretta streaming su Raiplay, Sky Go e NOW. A seguire ci sarà l'incontro tra Arnaldi e Monteiro sempre in chiaro sulla Rai, su Rai Due o Rai Sport. Il doppio tra la coppia Bolelli/Vavassori e Matos/Melo potrebbe iniziare non prima delle ore 19. L'orario d'inizio preciso della sfida dipenderà dai due confronti in programma in precedenza.