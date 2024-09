Berrettini, il Martello è tornato (E quelle parole di Sinner mai dimenticate)

Un anno fa, a Bologna, Matteo Berrettini era stato testimone della qualificazione azzurri alla finale di Malaga, perché era fuori causa per infortunio. Un anno dopo, a Bologna, è toccato a lui aprire il confronto fra Italia e Brasile, firmando il primo punto grazie alla vittoria su Joao Fonseca, 18 anni compiuti il 21 agosto, N.158 del mondo, frettolosamente etichettato come Sinnerzinho, il piccolo Sinner, sebbene sia già gran talento. Dopo avere perso seccamente il primo set (6-1 per Matteo in 23 minuti), tradito anche dall'emozione per l'esordio in Coppa Davis, il brasiliano ha portato Berrettini al tie-break nel secondo. Fonseca è schizzato addirittura sul 4-0, prima di subire la strepitosa rimonta dell'azzurro, in forma smagliante, alla quinta vittoria in un singolare di Coppa Davis, la quarta consecutiva, nei sette match disputati.