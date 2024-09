Coppa Davis, Italia-Brasile 2-1: Berrettini e Arnaldi show, Bolelli-Vavassori ko

L'Italia torna in Coppa Davis da campione in carica per affrontare nella fase a gironi il Brasile - nel Gruppo A anche Belgio e Olanda - . Orfano di Sinner e Musetti , Volandri ha potuto comunque contare nei singoli su Berrettini e Arnaldi , mentre nel doppio sono scesi in campo Bolelli e Vavassori . Parte bene il tennista romano che supera in due set il promettente Joao Fonseca : termina 6-1, 7-6 dopo un'ora e mezza di gioco. Così Arnaldi , che si aggiudica un match combattuto contro il n. 76 Atp Thiago Monteiro . L'azzurro si porta in vantaggio nel primo set, poi crolla nel secondo parziale subendo la rimonta del brasiliano. Nel set decisivo, Arnaldi, costretto a rincorrere, riesce a mettere la firma sul terzo tie break dopo oltre 3 ore e mezza di incontro: a Bologna finisce 7-5, 6-7, 7-6. Male Bolelli-Vavassori, che escono sconfitti dalla sfida contro il tandem Matos - Melo.

Doppio: Bolelli-Vavassori ko

Prima sconfitta in Coppa Davis per l’Italia, che nel doppio va ko contro Rafael Matos e Marcelo Melo. La coppia azzurra Simone Bolelli e Andrea Vavassori subisce la rimonta del tandem brasiliano, che dopo essersi aggiudicato il secondo tie break dell’incontro si impone anche nel terzo e decisivo parziale: 7-6, 6-7, 5-7 lo score finale. Il prossimo impegno vedrà gli azzurri di Volandri scendere in campo contro il Belgio - gara in programma venerdì 13 - che nella sfida contro l’Olanda - avversario dell'Italia domenica 15 - ha stravolto i pronostici imponendosi per 2-1.

Italia-Brasile 2-0: Arnaldi supera Monteiro

Dopo il successo di Berrettini, Matteo Arnaldi supera a fatica Monteiro nonostante un buon primo set e un avvio più che promettente del secondo che aveva intavolato il bis dell’Italia all’esordio. Il brasiliano si fa strada approfittando del calo dell’azzurro, che nonostante il vantaggio di 5-2 viene rimontato, trascinato e battuto al tie break. Nel set decisivo, il n. 76 Atp costringe Arnaldi alla rincorsa, per poi cedere al recupero del n. 33 al mondo - bravo a difendere ma timido nella spinta - che firma così la doppietta tricolore.

Italia-Brasile 1-0: Berrettini batte Fonseca

7-6 BERRETTINI: Doppio mini break per il brasiliano che scappa subito sul 4-0, l'azzurro ne recupera uno e torna sotto sul 4-3. Fonseca tentenna e Berrettini rimette tutto in equilibrio sul 5-5, poi si porta al match point. Il servizio torna a Fonseca che sbaglia ancora e fa esultare tutto il team azzurro.

Doppio mini break per il brasiliano che scappa subito sul 4-0, l'azzurro ne recupera uno e torna sotto sul 4-3. Fonseca tentenna e Berrettini rimette tutto in equilibrio sul 5-5, poi si porta al match point. Il servizio torna a Fonseca che sbaglia ancora e fa esultare tutto il team azzurro. 6-6 FONSECA: risponde subito il brasiliano che ruba il servizio e allunga il set al tie-break

risponde subito il brasiliano che ruba il servizio e allunga il set al tie-break 6-5 BERRETTINI: con esperienza Berrettini piazza il break e si porta a servire per il match.

con esperienza Berrettini piazza il break e si porta a servire per il match. 5-5 BERRETTINI: qualche difficoltà per l'azzurro che ne viene fuori con il servizio.

qualche difficoltà per l'azzurro che ne viene fuori con il servizio. 5-4 FONSECA: Il brasiliano torna avanti, Berrettini ora serve per restare nel set.

Il brasiliano torna avanti, Berrettini ora serve per restare nel set. 4-4 BERRETTINI: Perfetto equilibrio nel secondo set.

Perfetto equilibrio nel secondo set. 3-2 FONSECA: Tutto invariato, il brasiliano ha trovato più coraggio e precisione in questo secondo set.

Tutto invariato, il brasiliano ha trovato più coraggio e precisione in questo secondo set. 2-1 FONSECA: Lotta il brasiliano che resta avanti al termine di due game molto combattuti.

Lotta il brasiliano che resta avanti al termine di due game molto combattuti. 1-0 FONSECA: Tiene il primo servizio del secondo set il brasiliano.

PRIMO SET: BERRETTINI-FONSECA 1-0 (6-1)

6-1 BERRETTINI: Dominio per l'azzurro che si porta avanti in soli 23 minuti.

Dominio per l'azzurro che si porta avanti in soli 23 minuti. 5-1 BERRETTINI: Altro break per l'azzurro che si porta a servire per il set.

Altro break per l'azzurro che si porta a servire per il set. 4-1 BERRETTINI: Fonseca muove il punteggio, ma Berrettini non sbaglia nulla e mantiene il vantaggio.

Fonseca muove il punteggio, ma Berrettini non sbaglia nulla e mantiene il vantaggio. 3-0 BERRETTINI: Partenza decisa dell'azzurro che ruba il servizio e completa il break nel suo secondo turno di battuta.

Partenza decisa dell'azzurro che ruba il servizio e completa il break nel suo secondo turno di battuta. 1-0 BERRETTINI: Inizia Berrettini al servizio con due aces e Fonseca che rimane a 0.

Tutto pronto a Bologna, il sipario sulla Coppa Davis degli azzurri è pronto ad alzarsi. Si parte con il primo match singolare tra Matteo Berrettini e Joao Fonseca.

Italia-Brasile: diretta tv e streaming

La prima sfida tra Italia e Brasile vedrà in campo Berrettini contro Joao Fonseca alle ore 15 all'Unipol Arena di Bologna. Il match si potrà vedere in chiaro o su Rai Due o su Rai Sport. Possibile seguire il match anche su Sky per gli abbonati, sui canali Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis. Diretta streaming su Raiplay, Sky Go e NOW. A seguire ci sarà l'incontro tra Arnaldi e Monteiro sempre in chiaro sulla Rai, su Rai Due o Rai Sport. Il doppio tra la coppia Bolelli/Vavassori e Matos/Melo potrebbe iniziare non prima delle ore 19. L'orario d'inizio preciso della sfida dipenderà dai due confronti in programma in precedenza.