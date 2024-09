Pietrangeli, ancora Sinner: “Rosico? Nessuna cattiveria, sarebbe molto stupido”

"Per il momento Jannik Sinner i miei record li ha pareggiati, ma uno non potrà batterlo, quello della Coppa Davis". Queste le parole dell'ex campione Nicola Pietrangeli che, nel giorno del suo 91° compleanno, a Bologna presenta il documentario "Nicola vs. Pietrangeli" , un prodotto che ripercorre la sua storia di sportivo e di grande protagonista del jet set internazionale. "Quando giocavo io, c'erano più partite da vincere per aggiudicarsi la Coppa Davis mentre oggi il torneo non lo prevede".

L'ex capitano di Coppa Davis, che guidò Panatta , Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli alla vittoria della prima Insalatiera nel 1976 in Cile, a proposito di Sinner chiarisce: "Non ho detto nessuna cattiveria, sarebbe molto stupido perché questo è il momento che questo ragazzo sta andando sulla luna. Forse l'anno prossimo darà +15 a tutti, gioca con il vantaggio. Qualcuno ha scritto che io rosico, ma perché dovrei provare invidia nei confronti di Sinner? Ha 23 anni, è carino, gioca benissimo ed è miliardario. Forse se avessi giocato oggi per me sarebbe stato meglio....". Pietrangeli poi traccia un bilancio sulla Coppa Davis che l'Italia sarà chiamata a difendere dopo il trionfo dello scorso anno: "Non dovremmo aver problemi a giocare la finale a Malaga anche se i nostri primi due giocatori non ci sono, e perché no battere il mio record in Coppa Davis”.

Pietrangeli e la vita mondana

Per l'ex campione non solo il grande tennis azzurro, coronato dalla conquista della Coppa Davis, ma una vita da jet set, i viaggi e le avventure con le grandi star del cinema come Marcello Mastroianni e Charlton Heston e tante amicizie femminili tra cui Brigitte Bardot, Virna Lisi, Anita Ekberg, Licia Colò. È una vita da romanzo quella di Nicola Pietrangeli. Il documentario, prodotto da Gabriella Carlucci con The Arena per Rai Documentari, in collaborazione con Istituto Luce e La Dreccera Productions, con il patrocinio della Regione Lazio, è stato firmato da Antonio Centomani e andrà in onda su Rai 3 domenica 15 settembre alle 23.15. In un'ora di racconto si intrecciano ricordi, aneddoti, testimonianze esclusive di amici e familiari e persone care al grande campione. I particolari inediti della vita di Pietrangeli sportivo si mischiano alla sua figura di protagonista della Dolce Vita. Con un sorriso accattivante e la battuta pronta, Pietrangeli ripercorre passo passo le tante tappe della sua carriera sulla terra rossa e le avventure fuori dal campo. "In tanti mi dicono 'se ti fossi allenato di più avresti vinto di più'. È vero, ma mi sarei divertito molto meno", racconta il mito del tennis azzurro, che ricorda come alla sua epoca gli sportivi non venissero pagati "triliardi come adesso". "La mia vita effettivamente è stata bellissima - aggiunge - e le tante cose fatte fuori dal campo sono state possibili proprio perché si giocava anche per divertimento. Oggi giustamente non giocano per divertimento, ma per la grande gloria e i grandi sogni".

Le parole del direttore Rai Documentari

"Questo documentario è un ritratto piuttosto anomalo di una carriera agonistica eccezionale, fatta di grandi primati ancora imbattuti, ma soprattutto di un uomo straordinario - dice Fabrizio Zappi, direttore di Rai Documentari -. Come campione sportivo non si allenava, pensava più al divertimento rispetto alla forma fisica, frequentava celebrità, attrici, donne famose. Ne emerge un ritratto molto divertente, ma anche bizzarro e sopra le righe, ma di grande intrattenimento".