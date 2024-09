Sinner, chi è il nuovo preparatore atletico: c'entra Djokovic

ROMA - Dopo aver messo fine al rapporto professionale con Umberto Ferrara e Giacomo Naldi (trainer e fisioterapista) per il caso doping, Jannik Sinner si è già messo al lavoro per sostituire le due figure: manca solo l'ufficialità ma il nuovo preparatore atletico. Sarà il romano Marco Panichi (60 anni), ex preparatore di Novak Djokovic (sei anni di collaborazione) a prendere il posto prima occupato da Ferrara. Panichi lavorerà con il fresco vincitore dello US Open già in queste settimane in vista del finale di stagione.