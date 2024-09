Coppa Davis, Italia-Belgio: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

BOLOGNA - Battuto 2-1 il Brasile nel match d'esordio in Coppa Davis - vittoria dei singolaristi Berrettini e Arnaldi e ko nel doppio con Bolelli e Vavassori - l'Italia sfida il Belgio a Bologna nel secondo turno del Gruppo B. In caso di vittoria 3-0 il team azzurro strapperebbe automaticamente il pass per le Final 8 in programma a novembre a Malaga, quando la squadra capitanata da Filippo Volandri sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno - bissato il primo, storico trionfo in Cile nel 1976 di Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli e Corrado Barazzutti, con Nicola Pietrangeli capitano non giocatore -.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito Coppa Davis, Italia-Belgio: Berrettini c'è, Arnaldi in dubbio Alle ore 15 scenderanno in campo i numeri 2, con Matteo Berrettini, tornato a giocare in Davis dopo due anni e vittorioso contro Fonseca all'esordio, che se la vedrà contro Raphael Collignon, numero 194 della classifica mondiale. Il romano è favoritissimo contro questo tennista, battuto dall'olandese van de Zandschulp martedì scorso. In dubbio, invece, il numero uno azzurro in questa fase a gironi, Matteo Arnaldi, alle prese con un problema alla caviglia. Capitan Volandri scioglierà ogni dubbio solo all'ultimo minuto decidendo se mandare in campo il 23enne sanremese oppure Flavio Cobolli contro Zizou Bergs, tennista in crescita e vera e propria star su TikTok. Chiuderanno il programma di giornata a Bologna due delle migliori coppie al mondo di doppio: Bolelli-Vavassori, chiamati a riscattare la sconfitta contro i brasiliani Matos-Melo, e Gille-Vliegen.

Coppa Davis, Italia-Belgio: diretta tv e streaming La sfida tra Italia e Belgio in Coppa Davis a Bologna inizierà alle ore 15 e sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 2 (fino alle 19.40, poi si vedrà su Rai Sport) e su SuperTennis e, per gli abbonati, anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play, SuperTenniX, Now e sulla piattaforma Sky Go.

